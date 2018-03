GIANLUCA RONDINI NUOVO RESPONSABILE PRIVATE BANKING CREDEM

REGGIO EMILIA 1 MARZO 2018 Gianluca Rondini è stato nominato nuovo responsabile del private banking di Credem (Gruppo

con oltre 6.500 dipendenti). Rondini lavora in Credem dal 1990 dove ha ricoperto importanti

ruoli manageriali con crescenti responsabilità all’interno del Gruppo. Da 12 anni si occupa di

private banking ed ha ricoperto il ruolo di capo mercato private in Credem e di direttore

commerciale del canale private banking in Banca Euromobiliare.

Rondini (nella foto a destra) avrà l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’area

dedicata alla gestione dei grandi patrimoni, che a fine 2017 contava oltre 19

miliardi di euro di asset complessivi e 250 private banker su tutto il territorio

nazionale. In particolare, per il 2018 il focus sarà sull’aumento della quota di

mercato del canale private banking puntando su un modello di servizio esteso

a tutti i bisogni del cliente, nella massima collaborazione con filiali e centri

imprese.

