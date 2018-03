EXPERT SYSTEM (AIM) – PER EDISON VALE 1,83 EURO PER AZIONE

MODENA 13 FEBBRAIO 2018 Expert System ha raccolto circa 10 milioni grazie all’emissione di 7,7 milioni di azioni a 1,30 euro ciascuna, attraverso un aumento di capitale a pagamento e un’accelerated bookbuilding. Lo riporta Edison nell’ultimo studio sulla società attiva nel mercato di cognitive computing e text analytics. Inoltre, sottolineano gli analisti, Expert System continua a fare buoni progressi nel mercato assicurativo, dove l’intelligenza artificiale della tecnologia Cogito è in grado di migliorare l’efficienza dei processi aziendali, in particolare la gestione delle richieste di risarcimento. Per quanto riguarda le valutazioni, Edison stima un multiplo Ev/ Ebitda per Expert System pari a 19,8 volte nel 2018, implicando un premio rispetto allo società di ricerca aziendale e di gestione delle informazioni, e uno sconto rispetto alle software house di analytics e big data. Edison suggerisce quindi un valore di 1,83 euro azione (dal precedentemente 1,97 euro), implicando un upside del 36% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso (1,34 euro). Gli esperti sottolineano infine che la capacità di Expert System nel convogliare l’interesse dei clienti verso i data mining e analisi di mercato per stipulare contratti commerciali, insieme ad un taglio dei costi, saranno i driver che sosterranno la quotazione del titolo.