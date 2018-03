Esperienze di lavoro all’estero con EURES. Colloqui a Bologna

BOLOGNA 16 FEBBRAIO 2018 le competenze che i vari Paesi possono offrire. E’ l’obiettivo di EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego coordinata dalla Commissione europea,che punta a migliorare l’occupazione in Europa attraverso lo scambio e la reciprocità nella ricerca del personale. In quest’ambito, il prossimo 27 febbraio a Bologna (presso la sede della Città metropolitana, Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13) i consulenti Eures dell’Agenzia regionale per il lavoro valuteranno candidature per l’assunzione di 10 infermieri presso l’ospedale Albertinen Krankenhaus di Amburgo, in Germania. Ai colloqui, svolti in italiano, saranno presenti i rappresentanti dell’ospedale tedesco.

Il giorno seguente, il 28 febbraio, i consulenti Eures tedeschi terranno un seminario in lingua italiana sulle condizioni di vita e di lavoro in Germania, con approfondimenti su come redigere un curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro in Germania.

Come partecipare ai colloqui

Ai colloqui, che saranno svolti in italiano, potranno accedere solo le persone che hanno inviato il curriculum con la propria candidatura in precedenza e che sono state pre-selezionate. Per candidarsi o richiedere informazioni occorre inviare il curriculum in italiano alla Rete EURES Emilia-Romagna all’indirizzo mail: eures@regione.emilia-romagna.it.

I profili richiesti e i contratti proposti

Gli infermieri professionisti sono ricercati per i reparti di terapia intensiva, medicina interna, geriatria, chirurgia, cardiologia, traumatologia. I requisiti richiesti sono la laurea in Scienze infermieristiche ottenuta in un Paese dell’Unione europea e la voglia di mettersi in gioco e di affrontare un trasferimento a lungo termine in Germania.

Non è richiesta la conoscenza della lingua tedesca, ma semplicemente il desiderio di impararla: mentre si è ancora in Italia sarà fornito, a spese del datore di lavoro, un corso di lingua fino al raggiungimento del livello B2, utile al riconoscimento del titolo di studio in Germania.

Sul posto saranno disponibili tutor e responsabili di reparto per garantire un inserimento al lavoro più confortevole e l’assistenza in lingua madre per tutto ciò che riguarda le pratiche burocratiche e amministrative, come il riconoscimento della qualifica, la ricerca dell’alloggio, e l’inserimento nel nuovo ambiente. Ai professionisti selezionati sarà offerto un contratto di due anni e in seguito la possibilità di un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio a partire da circa 2.635 euro lordi (notti, festivi e fine settimana retribuiti a parte).

Cos’è EURES

EURES – EURopean Employment Services – è la rete europea dei servizi per l’impiego coordinata dalla Commissione europea. Creata per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio economico europeo, diritto fondamentale dei cittadini ed elemento chiave della strategia comunitaria per l’occupazione, EURES coinvolge i Centri pubblici per l’impiego, i sindacati, le organizzazioni datoriali, altre istituzioni pubbliche locali e nazionali e fornisce servizi di informazione, consulenza, orientamento e reclutamento a chi cerca o offre lavoro in Europa e ai cittadini che intendono trasferirsi in un altro Paese per un’esperienza di lavoro o di formazione sul lavoro.

In Emilia-Romagna fa parte dell’Agenzia regionale per il lavoro e dei Centri per l’impiego che ne sono la declinazione territoriale, e ha il compito di mettere in rete la Commissione europea, i servizi pubblici per l’impiego, gli operatori impegnati nelle problematiche dell’occupazione, sindacati, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti locali e regionali, contribuendo a creare un mercato comune europeo del lavoro.

I Paesi che aderiscono alla rete sono 32: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Norvegia, Svizzera.

I servizi sono gratuiti e accessibili tramite il portale EURES e con la guida di oltre mille consulenti presenti nei diversi Paesi.