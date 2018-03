Energica .: al via iniziativa commerciale #MyElectricDeal

modena 28 febbraio 2018 Al via #MyElectricDeal, nuova iniziativa commerciale di Energica Motor Company , casa modenese di moto elettriche ad alte prestazioni quotata su Aim Italia. L’azienda della Motor Valley sara’ costruttore unico del neonato FIM Enel MotoE World Cup fornendo una versione tuned di Ego. La nuova racebike Ego Corsa sara’ una moto derivata dalla serie, con molti punti in comune con la sportiva Ego di produzione, eletta moto elettrica dell’anno nel 2017. Queste attivita’ hanno richiesto l’utilizzo di molte unita’ per brevi periodi di tempo, venendo cosi’ a creare un parco veicoli aziendali disponibili alla vendita al pubblico che, grazie a questa iniziativa commerciale, potra’ contare sulla disponibilita’ a prezzi vantaggiosi sia della sueprsportiva Ego che della streetfighter Ev

Energica Motor Company , casa modenese di produzione di moto elettriche quotata sull’Aim Italia, continua l’espansione della propria rete commerciale in Europa con un nuovo accordo commerciale in Repubblica Ceca, a Brno presso il punto vendita Autonova Brno s.r.o.. La Repubblica Ceca, spiega una nota della societa’, e’ il secondo piu’ importante mercato dell’Est Europa dove il segmento delle due ruote elettriche si attesta gia’ intorno all’1,5% di quota di mercato. “Il mercato delle due ruote elettriche sta ottenendo un grande consenso, siamo fieri di ricevere sempre piu’ conferme da nuovi partner commerciali e di diventare un punto di riferimento nel nostro segmento”, ha commentato il Ceo di Energica, Livia Cevolini.

