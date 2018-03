Enac chiede 6 mln per salvare il Ridolfi Forlì

FORLì 14 FEBBRAIO 2018 C’è tempo fino al prossimo 16 aprile per salvare lo scalo di Forlì e servono 6,15 milioni di euro (con deposito di una garanzia provvisoria di 123mila euro). Enac ha pubblicato ieri il bando di gara per l’affidamento diretto in concessione trentennale del Ridolfi. Cento i punti in palio per aggiudicarsi l’aeroporto: 30 per le strategie di sviluppo, altrettanti per il piano di investimenti, 20 per la struttura organizzativa e 20 per il piano economico finanziario. Il Ridolfi è chiuso dal 2013 ed Enac lo scorso anno ha ritirato la concessione alla società Air Romagna dell’imprenditore americano Robert Halcombe che nel 2015 si era aggiudicata l’infrastruttura.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet