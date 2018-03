IMOLA 6 MARZO 2018 Elettronica Santerno, controllata di Enertronica, si è aggiudicata due nuove commesse in Cile e Iran per complessivi 16 MW e un controvalore totale di 1,5 milioni di dollari. I contratti prevedono la fornitura del prodotto Sunway Skid 2500 inclusivi di inverter, trasformatore e quadri di media tensione, completamente assemblati e testati in Italia. L’avvio delle attività “è prevista per il biennio 2018-2019” spiega la società.

