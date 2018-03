DUCATI E FERRARI in vetta nella classifica Best Employer of Choice 2018

bologna 26 febbraio 2018 Presentata a Milano la Best Employer of Choice 2018: la classifica sulle aziende più ambite dai neolaureati italiani in cui lavorare. La classifica nasce dall’osservatorio attivato nel 2002 da Cesop HR Consulting Company ed è ricavata dalla ricerca condotta per mezzo di questionari sottoposti a un campione rappresentativo di neolaureati incontrati da Cesop nel corso dell’anno.

L’emilia Romagna è nella Top 10 con la Ferrari al 4° posto.

La Ducati si posiziona al 15° tra le 20 migliori scelte.

La classifica Best Employer of Choice è un osservatorio sulle preferenze dei neolaureati condotto con rigorosi metodi statistici da 15 anni.