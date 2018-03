DALTER: new web site per il Caseificio Colline di Selvapiana e Canossa

S.ILARIO D’ENZA 9 MARZO 2018 Il nuovo anno è iniziato per Dalter Alimentari con il debutto di un completo restyling grafico e tecnologico del sito internet del caseificio Colline di Selvapiana e Canossa (www.collinedicanossa).

Il nuovo “biglietto da visita online” è stato realizzato dall’agenzia Graphoservice di Parma con le più moderne tecnologie informatiche, la massima attenzione agli aspetti di responsività ed architettura informativa per migliorare la navigabilità e l’esperienza degli utenti .

I contenuti sono disponibili in italiano e inglese, a fronte dell’importante attività di internazionalizzazione intrapresa, in cui il sito rappresenta la prima vetrina per far conoscere le caratteristiche distintive del Parmigiano-Reggiano nel mondo.

I testi e le immagini offrono una panoramica sul caseificio e la sua storia, oltre ad un focus sul prodotto nelle sue diverse tipologie (biologico, di montagna) e stagionature.

Ampio spazio è stato dedicato anche al territorio con tutte le sue peculiarità paesaggistiche, naturali e storiche con l’inserimento di eventi, visite guidate e informazioni sui dintorni che valorizzano e faranno apprezzare ancora di più il contesto in cui viene prodotto il formaggio.

Una sezione è stata dedicata alle aziende agricole che conferiscono il latte per la produzione, un anello fondamentale della catena del valore della filiera integrata.

“Il nuovo sito riflette l’immagine distintiva del caseifici che ha sempre puntato all’eccellenza, trasformando il latte di alta qualità, rigorosamente di provenienza locale, nel miglior Parmigiano-Reggiano. La grande attenzione per la sicurezza e gli standard qualitativi è coniugata con le tecniche tradizionali di produzione, come confermato dalle importanti certificazioni ottenute. – ha commentato Alberto Viappiani, presidente di Colline di Canossa – Il Gruppo Dalter, a cui il Caseificio appartiene, sta andando nella direzione del totale controllo della filiera. Come impresa moderna ed innovativa continuiamo ad investire per garantire sempre di più il mantenimento di uno standard qualitativo estremamente alto”.