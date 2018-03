CUSTOM LANCIA INNOVAZIONE NEL GAMING: REALTA’ AUMENTATA

PARMA 19 FEBBRAIO 2018 – Custom Group di Fontevivo nel parmense si lancia nell’ingegneria della realtà aumentata e presenta la soluzione Custom per aumentare le vendite e il numero di clienti o per ridurre i costi (TCO) nel mondo dei giochi, lotterie e scommesse. Una tecnologia innovativa e sinergica per l’hardware Custom che è già leader nel settore. Una soluzione integrata in grado di “aumentare le informazioni e i contenuti” per godere di un’esperienza di gioco unica e specializzata. Custom ha migliorato l’hardware con tecnologie facili da usare con la più innovativa esperienza di realtà aumentata.

CUSTOM vanta più di 25 anni di sviluppo del prodotto e acquisizioni strategiche per formare 6 business unit distinte ma sinergiche che lavorano insieme per fornire una tecnologia all’avanguardia per rispondere in modo rapido ed efficiente alle mutevoli esigenze di un mercato complesso. Con 4 stabilimenti di produzione in tutto il mondo (Italia, Romania, Cina e India) e una forza lavoro di oltre 430 dipendenti, oltre 95 di loro dedicati alla ricerca e allo sviluppo per scoprire, personalizzare e introdurre nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia, il Gruppo Custom è riuscito a superare di recente il traguardo produttivo di 795.000 prodotti finiti nell’ultimo anno finanziario. Custom si è concentrata sulla crescita della divisione Gaming, Lottery, Betting (GLB) e sull’incremento del ‘footprint’ software della divisione gaming e retail. Il gruppo continua oggi a crescere con l’introduzione di numerosi nuovi prodotti e nuove applicazioni tematiche per migliorare il business nel settore dei giochi.

“Tradurre la voce del cliente in soluzioni realizzabili è il fulcro del nostro marchio, Custom”, afferma Carlo Stradi, Presidente e CEO; “Nel corso degli anni questo approccio è stato la base del nostro successo e continua a mostrarsi nella nostra diversificazione del prodotto. Continueremo a fornire ai nostri clienti soluzioni integrate e di risparmio di tempo che consentano loro di concentrarsi sul proprio core business. Il nostro obiettivo è di innovare soluzioni facili da usare e facili da integrare per un servizio veloce e di qualità”. Custom Group rappresenta oggi una parola d’ordine globale nella progettazione e produzione di soluzioni di stampa e scansione meccatroniche, offrendo una vasta gamma di prodotti per l’automazione dei servizi pubblici in più di 56 paesi in tutto il mondo”.

