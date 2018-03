CNA DIGITALE REGGIO EMILIA “Ascoltare, raccontare, attrarre: vendere ai tempi del web”

reggio emilia 16 febbraio 2018 Ascoltare, raccontare, attrarre: vendere ai tempi del web” è il titolo che fa da filo comune al ciclo di nove incontri promosso da CNA Digitale sul territorio provinciale.

Nuove Tecnologie, Industria 4.0, Comunicazione, saranno i temi che verranno trattati dagli esperti di CNA Digitale con l’intento di diffondere la cultura digitale nel mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Un’azione di formazione davvero importante che spazierà dal Po alla Pietra di Bismantova.

“Abbiamo deciso di scendere in campo per sostenere la piccola impresa, snodo centrale del sistema produttivo reggiano ed emiliano, nel cogliere le opportunità che la rivoluzione digitale e il mondo del 4.0 possono offrire all’innovazione di processo e di prodotto – sottolinea Alex Morlini coordinatore di CNA Digitale – assieme a CNA daremo vita all’azione di divulgazione digitale più capillare e mirata che la provincia di Reggio Emilia abbia mai visto”.

Diversi e qualificati i docenti, tutti appartenenti agli imprenditori di CNA Digitale. Tre le sedi scelte: Castelnovo ne’ Monti per il distretto della montagna, Novellara per l’area della bassa ed ovviamente, il comune capoluogo di Reggio Emilia. Tre gli argomenti che saranno replicati nelle diverse sedi: “la narrazione d’impresa, il listening monitoring e la lead generation social” (a cura di Alessandra Catania, Silvia Ciampa, Nicoletta Bedogni e Stefano Torreggiani) per proseguire parlando di “banda ultra larga, cloud e sicurezza dei dati” (a cura di Carlo Gozzi, Fabio Ferrari, Alessio Ligabue, Matteo Pedretti e Daniele Consolini) e concludere con gli incontri su “Industria 4.0 e PMI, gestione complessità, competenze e formazione” (a cura di Alex Morlini, Massimiliano Rossi, Franco Sacerdotti e Luca Melioli).

Le date di questo “viaggio” nell’era digitale partono il 15 febbraio a Castelnovo ne’ Monti, nella sede della Croce Verde, dove si tornerà il 22 marzo e il 19 aprile; nella sala del Comune di Novellara gli appuntamenti sono programmati per il 22 febbraio, il 15 marzo e il 12 aprile. Infine, in città, nella sala convegni dell’ex Polveriera, gli incontri sono programmati nel mese di maggio (10, 17 e 24).