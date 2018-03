CHIESI: ACQUISTA LINEA PRODOTTI LAEVOLAC DA ROCHE E SOCIETA’ MARCO ANTONETTO

parma 2 marzo 2018 – Il Gruppo Chiesi ha acquisito la linea di prodotti Laevolac da Roche e la societa’ Marco Antonetto con il relativo portafoglio prodotti. Con l’acquisizione della linea di prodotti Laevolac da Roche – si legge in una nota – la filiale italiana ha rafforzato ulteriormente il suo posizionamento nell’area gastrointestinale andando a completare l’offerta con un lassativo osmotico, che si affianca al noto antiacido (Digestivo Antonetto) insieme a prodotti specifici per il trattamento della stipsi, con un lassativo di contatto (Euchessina) e uno di volume (Crusca Sohn)

‘L’acquisizione di questi prodotti rappresenta un ulteriore passo verso l’ampliamento del nostro impegno nell’area gastrointestinale e OTC e il consolidamento della presenza in farmacia con linee complete di prodotti sicuri ed efficaci per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti’ commenta Raffaello Innocenti, direttore generale di Chiesi Italia, filiale italiana del gruppo. Il Gruppo Chiesi, nato a Parma nel 1935, e’ oggi un gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni di esperienza. Chiesi ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria, neonatologica, della medicina specialistica e delle malattie rare. Il Centro Ricerche di Parma, i laboratori di Parigi (Francia), Cary (USA), Chippenham e Oxford (UK) e il team di R&S della sussidiaria Zymenex (Svezia e Danimarca) collaborano ai programmi preclinici, clinici e registrativi del Gruppo.

