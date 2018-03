CCIAA REGGIO EMILIA MIGLIORA LA REDDITIVITA’ PER LE IMPRESE REGGIANE

REGGIO EMILIA 12 FEBBRAIO 2018 Mentre aumenta il valore della produzione, sono in ripresa l’occupazione e il reddito disponibile per le famiglie e l’export continua a trainare l’economia reggiana, anche la redditività delle imprese reggiane appare in crescita.

Sia nel 2015 che nel 2016, infatti, sono migliorati i principali indicatori di bilancio delle società di capitale, delle cooperative e dei consorzi reggiani.

E’ questo quanto emerge dalla elaborazione – a cura dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Reggio Emilia – dei dati aggregati di bilancio forniti da Infocamere e relativi a 5.019 società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata), cooperative e consorzi operanti nella nostra provincia e che hanno presentato il bilancio per un almeno tre anni consecutivi.

I dati elaborati – e riferiti ad imprese che hanno presentato un valore della produzione superiore ai 100.000 euro annui – evidenziano innanzitutto un incremento medio della produzione pari al 2,1% rispetto al 2015 e un +6,9% rispetto al 2014.

Le cose sono andate ancora meglio in termini di valore aggiunto, Ebit (risultato ancora al lordo delle imposte e degli oneri finanziari) e risultato netto (positivo per 3.979 delle 5.019 imprese), che hanno consentito un rafforzamento della posizione finanziaria delle aziende, sempre in termini di media.

Il valore aggiunto, innanzitutto è cresciuto del 6,3% nel 2016 rispetto al 2015 (+13,7% in un biennio), mentre l’EBIT medio per impresa ha fatto segnare un +14,9% rispetto al 2015 e un aumento del 31,8% nei confronti del 2014, uno degli anni peggiori dell’economia reggiana, quando anche il tasso di disoccupazione raggiunse il livello record del 6,6%.

A fronte di un buon incremento del valore della produzione, dunque, sono migliorati ancor di più gli indici che attestano la salute delle aziende reggiane, evidenziando una competitività in deciso rialzo e consuntivi più soddisfacenti rispetto allo stesso andamento dei volumi complessivi.

L’aggregato economico che presenta le performance migliori nel periodo considerato, infatti, è il risultato netto.

Il valore medio dell’utile realizzato dalle imprese, nel 2016 si è attestato a 126.492 euro rispetto ai 91.903 euro del 2015 e ai 36.387 del 2014.

I buoni risultati reddituali sono rispecchiati anche dagli indicatori sintetici di redditività.

Il Roi, indicatore della redditività operativa del capitale investito, mostra infatti una crescita, nel 2016, di mezzo punto percentuale rispetto al 2015 (attestandosi al 4,6%), mentre il Roe, indicatore della remunerazione del capitale di rischio, si attesta nel 2016 al 6,8% ed è anch’esso in netta crescita rispetto al 5,2% del 2015.

Dall’insieme di questi elementi emerge anche una crescita del grado di autonomia finanziaria delle imprese; l’attivo finanziato attraverso capitale proprio è arrivato al 37,8% nel 2016, con una crescita di 1,6 punti percentuali rispetto al valore del 2015.

Quanto ai settori che esercitano il maggior peso sull’economia reggiana, dall’indagine emergono le conferme per il primato del comparto manifatturiero e del commercio.

Per il primo, le aziende esaminate hanno espresso nel 2016 un valore della produzione vicino ai 10 miliardi di euro, mentre le imprese del commercio si sono attestate a 6,7 miliardi, seguite a loro volta da quelle del segmento dei servizi alle imprese con 1,8 miliardi.

In termini di risultati netti, le performance migliori in rapporto al fatturato vengono però proprio da queste ultime, seguite dalle aziende manifatturiere e, a distanza, da quelle del commercio. L’unico risultato medio negativo si evidenzia per l’edilizia.

