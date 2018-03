CCIAA REGGIO EMILIA LE GARANZIE PER LE IMPRESE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

REGGIO EMILIA 13 FEBBRIAO 2018 Prosegue il ciclo di incontri formativi gratuiti organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e UniCredit a sostegno delle imprese che hanno rapporti commerciali con l’estero.

Rientra in quest’ambito l’incontro dedicato alle garanzie cui è possibile fare ricorso negli scambi internazionali, in programma il 15 febbraio, con inizio alle 9,30, nella sala convegni dell’Ente camerale (Piazza della Vittoria, 3).

Nel corso dei lavori Patrizia Caiti, specialista estero trade finance sales centro nord di Unicredit, illustrerà le principali garanzie nel commercio internazionale.

E’ obbligatoria l’iscrizione on line attraverso il sito www.re.camcom.gov.it.