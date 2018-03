CARIROMAGNA (INTESA SANPAOLO) ILDO CAPPELLI VICE PRESIDENTE E MARCELLO NALDINI NUOVO CONSIGLIERE

FORLI’ 23 FEBBRAIO 2018 Il Consiglio di Amministrazione di Cariromagna, presieduto da

Adriano Maestri, con riferimento ai risultati dell’esercizio 2017 già approvati dal CdA e resi

pubblici il 5 febbraio scorso, ha deliberato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017

presentato dal direttore generale Francesco Moncelsi, recante un risultato netto d’esercizio

negativo di 21,8 milioni di euro.

Il Progetto verrà sottoposto all’assemblea dei soci, da convocarsi nei termini di legge,

unitamente alla proposta di riporto a nuovo.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate il

31 gennaio scorso dal consigliere e vice presidente Sergio Mazzi per motivi personali, ha

provveduto a nominare quale vice presidente il consigliere Ildo Cappelli, che può vantare

una profonda conoscenza di Cariromagna ed una vasta esperienza nel board, avendo svolto

numerosi mandati in qualità di amministratore, fra cui lo stesso ruolo di vice presidente dal

2006 al 2014.

Il CdA ha inoltre provveduto a reintegrare ad 11 il numero degli amministratori come

previsto dall’art. 10 dello statuto sociale, nominando per cooptazione Marcello Naldini

quale nuovo consigliere, ai sensi dell’art. 2386 cod.civ.

Marcello Naldini, romano, 61 anni, è dirigente di Intesa Sanpaolo dove ricopre il ruolo di

responsabile del Servizio Coordinamento Governance Controllate, Operazioni

Straordinarie e Processi Autorizzativi nell’ambito della Direzione Affari e Consulenza

Societaria.

Per informazioni

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet