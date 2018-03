Cariparma: Maioli, oggi no dossier aggregazioni su tavolo, nessun dossier su Carige

parma 8 marzo 2018 )–“Oggi non abbiamo un dossier sul tavolo”. Cosi’ l’a.d. di Cariparma Credit Agricole , Giampiero Maioli, ha risposto a margine del congresso della Fabi a chi gli chiedeva se la banca possa essere coinvolta in un nuovo processo di aggregazione ipotizzando un interesse su CARIGE . “Abbiamo un piano di investimenti di 800 mln da qui al 2020 per una crescita organica. Se uno guarda la nostra strategia in Italia -ha sottolineato- noi investiamo e continuiamo a investire”.

