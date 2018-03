Bper: Vandelli, da oggi in roadshow internazionale

MODENA 12 FEBBRAIO 2018 “Parte lunedi’ (12 febbraio) un roadshow che ci portera’ a Parigi, Boston, New York e la settimana successiva a Francoforte e Londra”. Lo ha detto Alessandro Vandelli, a.d. di Bper , a margine dell’Assiom Forex, evidenziando come si tratti di “una bella occasione per avere un feedback” dopo i conti. “Abbiamo gia’ rilevato un bell’apprezzamento sulla strategia sugli Npl e soprattutto sulla performance nel 2017 in termini di riduzione dell’Npl ratio”, ha aggiunto il top manager. “Questo ci consente di guardare al 2018 come a un anno di svolta”, ha concluso Vandelli

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet