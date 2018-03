MODENA 6 MARZO 2018 La peggiore del Listino di Milano ieri tra le grandi società quotate, nella giornata post elettorale, è stata BPER: – 7,62% a 4,51 euro per azione. La flessione è generalizzata sulle banche popolari e sui bancari in genere ma questo forse non basta a spiegare il ribasso.

Ci sono appuntamenti rilevanti in agenda per BPER (assemblea , rinnovo Cda in regime Spa e altro).

