Affidabilità commerciale, Medhiartis è al top

bologna 5 marzo 2018 Importante riconoscimento per Medhiartis’, azienda bolognese specializzata nella documentazione tecnica e nei servizi linguistici.

Medhiartis ha ottenuto il Cribis Prime Company per essere rientrata nell’8%, a livello nazionale, tra le aziende che garantiscono un alto livello di affidabilità commerciale.

“Con il massimo punteggio, ossia un rating pari a 1 – commentano soddisfatti Gianluca Ranieri e Nicola Ognibene, soci fondatori di Medhiartis – risultiamo Prime Company per detenere, come azienda, il massimo grado di affidabilità commerciale”.

Il riconoscimento è basato sul Cribis D&B Rating, un indicatore dinamico che valuta l’affidabilità dell’azienda basandosi su una serie di indicatori analitici: la somma delle esperienze di pagamento passate, il grado di puntualità dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, il pagamento di debiti commerciali; la valutazione futura della regolarità dei pagamenti o il “failure score”, ossia la probabilità che per l’azienda si verifichino episodi negativi.

Il numero di imprese in grado di rispettare i tempi contrattuali con i fornitori è ancora basso. A livello regionale, il Veneto rimane la prima per puntualità (47,6%), seguita da Emilia Romagna (47,4%), Lombardia (47,1%), Friuli Venezia Giulia (45,5%) e Trentino Alto Adige (41,1%). In fondo alla classifica troviamo invece, dopo la Sicilia che occupa l’ultima posizione con il 22,2% di pagamenti puntuali, la Calabria (24,3%), la Campania (24,9%), la Sardegna (26,6%) e la Puglia (28%).

