Fitness, la tre giorni di Rimini

Da venerdì 8 a domenica 10 giugno si tiene al Palacongressi di Rimini la ventesima edizione della Convention ISSA Europe, tre giorni di conferenze per illustrare le ultime novità scientifiche, legislative e fiscali nel mondo del fitness ai Personal Trainer preparati dalla scuola ISSA Europe e attivi in Italia (oltre ventimila certificati dal 1998 a oggi).

Aperta anche a tutti gli appassionati e professionisti del settore, la Convention 2018 è dedicata a un grande maestro del fitness recentemente scomparso, Fred Hatfield, medico e campione di alzate di potenza, uno dei fondatori di ISSA Europe.

Tra gli interventi più interessanti previsti nella tre giorni, sicuramente quelli del professor Saverio Dioguardi riguardo all’evoluzione nelle formule degli aminoacidi usati nel Fitness e nello Sport, quello del biologo Simone Masin sull’importanza dell’acqua nella dieta degli sportivi e quello del professor Giorgio Felzani sulle tecniche utili a mantenere l’efficienza fisica anche in età avanzata.

Per iscriversi a partecipare e per ricevere informazioni, support@issa-europe.eu

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet