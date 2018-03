Fincibec a Coverings 2018

Fincibec Group parteciperà a Coverings 2018, il più prestigioso evento di settore per il Nord America, per presentare nuove collezioni e soluzioni innovative che collocano la ceramica in un ruolo sempre più centrale, vera e propria connessione tra progetto, materia e realizzazione architettonica. Dall’8 all’11 maggio Monocibec, Century e Naxos, le tre aziende del Gruppo, esporranno le novità dei rispettivi cataloghi presso il Georgia World Congress Center di Atlanta (USA), Hall B3, Booth #1917.

I nuovi progetti Monocibec si chiamano Charisma e Charm, raffinate interpretazioni di elementi naturali come la pietra e il legno. Charisma raccoglie cinque pietre di differente provenienza, accomunate dall’esclusività della colorazione e dalla raffinatezza della texture. Due le finiture proposte: naturale, che ricorda i pavimenti realizzati con tecniche artigianali, e lappata, con superficie anticata, elegante e rustica come di un materiale di pregio reso unico e speciale dal lungo utilizzo. Charm è una proposta funzionale e versatile ispirata al fenomeno dei parquet colorati, con una palette cromatica capace di inserirsi in ambienti sobri e minimalisti, ma anche di caratterizzare spazi dedicati al comfort e all’ospitalità.

Le nuove collezioni Century si presentano come una seconda pelle per l’architettura contemporanea, a partire da Titan che, ispirata alle superfici metalliche e cementizie, racchiude la forza e le suggestioni di materiali iconici per la progettualità contemporanea. Elemento dominante o componente sinergico di interessanti convivenze tra materie, colori e design, l’estetica di Titan si apprezza attraverso una scelta straordinaria di formati che asseconda le numerose possibilità d’uso in contesti residenziali, pubblici e commerciali. Il progetto Royal Wood ricrea in gres porcellanato quattro essenze lignee, combinazioni uniche di colori e venature, attualizzate da una fibratura morbida ed elegante. La gamma di formati listone permette di riprodurre i più diffusi schemi di posa dei pavimenti in legno naturale, e sperimentare pareti originali con l’inserimento di esclusivi decori dal sapore vintage.

Lo stile elegante e raffinato di Naxos caratterizza anche le nuove soluzioni per il rivestimento degli spazi di vita contemporanei come Flair e Alloy. La collezione Flair è ispirata al fascino dei materiali di recupero, un elemento ricorrente e di grande tendenza nell’interior design, in particolare al legno che, verniciato e successivamente modificato dall’azione del tempo e dell’usura, viene trasformato in ogni tavola da piccole scalfitture, zone scrostate, alterazioni cromatiche. Il progetto Alloy si concentra sul metallo lavorato, sbalzato, inciso, trasformato dall’unione con altri metalli, o sostanze ossidanti, e capace di rivelare ogni volta piacevoli variazioni cromatiche e rifrazioni luminose originali.

A Coverings 2018 saranno presenti anche le nuove grandi lastre Fincibec, nelle dimensioni 160×320 e 120×260 cm, ideali per apprezzare le differenti ispirazioni materiche e per valutare l’impiego dei grandi formati anche in contesti differenti dai tradizionali rivestimenti per pareti e pavimenti, grazie alle possibilità di trasformazione e di personalizzazione per elementi d’arredo, piani cucina e top bagno. Tra le proposte in esposizione non mancheranno le soluzioni per esterno con finitura grip e spessore 20 mm, ovvero i progetti Major di Monocibec e TWO di Century, con una gamma rinnovata e ampliata per soddisfare le esigenze di un mercato che dimostra un interesse crescente verso la progettazione dell’outdoor.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet