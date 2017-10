Per Fico gli Ambasciatori della biodiversità

In vista dell’apertura di Fico del prossimo 15 novembre, Bologna mette ‘in pista’ una nuova segnaletica stradale per fornire le indicazioni per raggiungere il parco agroalimentare. In particolare, la nuova segnaletica sarà installata sulle strade provinciali Sp3 “Trasversale di Pianura”, primo e secondo tronco, Sp 28 “Croce dell’Idice”, Sp 31 “Colunga”, Sp 253 “San Vitale”, nei comuni di Castenaso, Granarolo dell’Emilia e San Lazzaro di Savena. I lavori di posa, che potranno comportare alcune limitazioni alla circolazione, saranno eseguiti questa settimana.

Nel frattempo si è conclusa la formazione delle guide per il parco agroalimentare: iniziata il 25 settembre scorso ha preparato 46 Ciceroni, gli “Ambasciatori della biodiversità”, su tutto ciò che Fico offrirà ai visitatori. “Saremo impegnati a fianco di Fico per rafforzare sempre di più il rapporto sinergico con la città – dichiara Giancarlo Tonelli direttore Ascom – affinche i visitatori del parco non partano senza aver apprezzato anche le eccellenze storiche ed artistiche di Bologna, oltre che le numerose occasioni di shopping che offre ma anche viceversa, chi arriverà a Bologna per un congresso o un weekend leisure non potrà rinunciare ad una esperienza unica al mondo come quella offerta dal parco”.

