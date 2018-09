Fico ancora più “green” con Superlizzy

Fico Eataly World sempre più eco friendly grazie a Superlizzy, l’innovativa compattatrice di rifiuti prodotta da CO.MA.RI. azienda del Gruppo Cms, leader mondiale del settore con sede a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Nel più grande parco agroalimentare del pianeta, dove sono presenti le eccellenze del Belpaese e dove è massima l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità, sono presenti quattro Superlizzy “made in Modena”. Lungo la strada dei sapori all’interno di Fico Eataly World i visitatori potranno utilizzare le nuove compattatrici. Queste innovative macchine offrono una tecnologia all’avanguardia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti: permettono di ridurre fino al 90 per cento gli ingombri sia dei rifiuti che degli imballaggi leggeri compattandoli e separando in automatico i liquidi dai solidi; allo stesso tempo vengono ridotti i numeri dei contenitori per rifiuti, il tempo da dedicare al loro smaltimento e conseguentemente anche quello necessario per le operazioni di pulizia. “Siamo molto soddisfatti, che anche a Fico vengano utilizzate le nostre tecnologie”, ha dichiarato Liborio Pettinella, General manager di CO.MA.RI. “CO.MA.RI è leader mondiale nell’automazione delle attività di raccolta rifiuti”, prosegue Pettinella, “i tanti clienti sia in Italia che all’estero che da anni utilizzano le nostre macchine hanno avuto notevoli vantaggi sia per quanto riguarda la riduzione dei costi, che l’aumento della produttività, senza tralasciare l’attenzione per l’ambiente e per lo smaltimento ecocompatibile dei rifiuti”. Le compattatrici Superlizzy sono presenti nei maggiori aeroporti, università, stazioni ferroviarie e ospedali sia in Italia che all’estero oltre che nelle grandi catene di ristorazione nazionali e internazionali.

