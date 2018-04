Fervi, Bilancio a segno +

Segni più nel bilancio 2017 della Fervi di Vignola, che da poche settimane ha debuttato sul mercato Aim della Borsa di Piazza Affari: +3,4% dei ricavi netti, +20,1% di Ebitda e +45,7% di utile netto. Lo riporta la Gazzetta di Modena, ricordando che l’azienda guidata dall’ad Roberto Tunioli e dal dg Guido Greco si occupa della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere, poi della fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione e del mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage. I numeri principali al 31 dicembre evidenziano ricavi delle vendite consolidate in crescita rispetto al 2016 a 22,439 milioni contro 21,699 del precedente esercizio. Ebitda consolidato a 4,689 milioni contro 3,905, Ebit consolidato pari a 2,918 milioni contro 2,213, risultato netto consolidato a 1,933 milioni contro 1,327, posizione finanziaria netta consolidata pari a -5,585 milioni contro -11,857, patrimonio netto consolidato a 10,369 milioni contro 5,303 del 2016. Il 27 marzo si è conclusa l’operazione di Ipo con l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale con una raccolta lorda di 7,75 milioni. La quotazione iniziale di Fervi era 15,50, ieri il titolo ha chiuso a quota 14,38. I ricavi netti del periodo risultano in aumento di circa il 3,4% rispetto all’esercizio precedente. Sulla prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso, l’azienda ritiene che il livello dei ricavi conseguiti dovrebbe ulteriormente migliorare. E il buon risultato raggiunto con la quotazione delle azioni all’Aim Italia “ha consentito di ottenere ulteriori mezzi finanziari per garantire il necessario sviluppo dell’attività sia per vie organiche che per vie esterne”.

