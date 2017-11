Ferretti, nuovo ufficio a Giacarta

Ferretti Group si rafforza nel Sud-Est asiatico. Ferretti Group Asia Pacific, che ha sede a Hong Kong, e la società Yacht Sourcing, nuovo dealer esclusivo in Indonesia, hanno reso noto di aver aperto un nuovo ufficio di rappresentanza a Giacarta. “Per noi Yacht Sourcing è un partner strategico in un mercato come l’Indonesia, il più grande Stato-arcipelago del mondo, di grande rilevanza per la nostra espansione in Asia” ha dichiarato Stefano de Vivo, Chief Commercial Officer di Ferretti. Esclusiva serata di gala a Giacarta per festeggiare l’evento. Tra i partner dell’evento anche Maserati.(ANSA).

