Ferretti lancia Ferretti Yachts 670 e Riva 90′

Al Boot, il Salone nautico di Dusseldorf, il Gruppo Ferretti lancia due nuovi prodotti, entrambi disponibili per il 2018: Ferretti Yachts 670, e Riva 90′. Ferretti Yachts 670, realizzato dal Gruppo Ferretti in collaborazione con l’architetto Filippo Salvetti, è un nuovo flybridge di 67 piedi (20,24 metri). Del nuovo modello la prima unità sarà prodotta da gennaio. E’ l’erede naturale del 65

piedi. La superficie del flybridge è di 25 metri quadri. Lo yacht con una coppia di propulsori MAN dalla potenza di 1000 mhp, che consentiranno di raggiungere i 25 nodi ad andatura di

crociera e toccare i 28 nodi alla massima velocità (dati preliminari). Riva 90′ è invece nato dalla collaborazione tra Officina Italiana Design, studio fondato dal designer Mauro Micheli, e

dal Comitato Strategico di Prodotto e Dipartimento Engineering Ferretti Group. Il design esterno propone una grande finestratura a scafo con oblò integrati. In coperta una lunga vetrata a tutt’altezza si estende lungo l’intero salone. Il garage può alloggiare un tender Williams 395 e una moto d’acqua. Il 90 piedi prevede tre opzioni di motorizzazione MTU, e può raggiungere una velocità massima tra i 26 e i 30 nodi a seconda dell’opzione.

