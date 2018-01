Ferretti, per la quinta volta “Best Luxory Yacht Brand”

Ferretti si aggiudica per il quinto anno consecutivo, il premio “The Best Luxury Yacht Brand nel 2018”, assegnato durante la quattordicesima edizione di Hurun Best of the Best Awards, tenutasi lo scorso 24 gennaio a Shanghai nella prestigiosa cornice dell’hotel Ritz-Carlton Pudong.

L’importante riconoscimento conferma Ferretti Yachts come marchio leader della nautica di lusso in Asia.

Il premio è il risultato del sondaggio Best of the Best Luxury Consumer Preference, curato dall’autorevole magazine cinese di business e lifestyle Hurun Report (che dal 1999 stila la lista delle personalità più facoltose della Cina). L’indagine, realizzata in 20 città diverse coinvolgendo oltre 463 personalità di spicco, è un punto di riferimento fondamentale per chi voglia conoscere i brand più affermati e riconosciuti, le abitudini di consumo e le tendenze di vita dei cittadini cinesi più selettivi e influenti.

“Ferretti Yachts, che festeggia quest’anno il suo 50simo anniversario, è presente in Cina da oltre vent’anni, e proprio in virtù di questo rapporto privilegiato con il mercato asiatico, ha realizzato la versione Tai He Ban per tutte le barche in gamma, modulata secondo i desideri e i gusti degli armatori dell’Estremo Oriente. Questo layout prevede, infatti, a bordo degli yacht, ambienti progettati appositamente per business meeting, ricevimenti ufficiali, incontri informali e occasioni d’entertainment, abbinati a soluzioni di decoro in linea con le tendenze più evolute del settore dell’arredamento in Asia”, si legge in una nota

