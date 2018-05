Ferretti in Versilia

A un mese dalla conferenza finanziaria e dall’annuncio degli sfavillanti risultati finanziari del 2017, Ferretti Group approda in grande stile al Versilia Yachting Rendez-Vous.

L’evento, giunto alla seconda edizione, è in programma dal 10 al 13 maggio nelle Darsene di Viareggio.

Lo stand del Gruppo, situato nella Darsena Europa, rappresenterà 7 brand: Ferretti Yachts che continua le celebrazioni per i suoi 50 anni, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line.

Gli yacht in show case statico e dinamico, a disposizione di clienti e appassionati per visite a bordo e prove mare, saranno: i nuovissimi Ferretti Yachts 450 e Ferretti Yachts 920, gli straordinari Riva 63’ Virtus, 76’ Perseo, 88’ Domino Super, il super performante Pershing 82, e per la prima volta nel Tirreno la magnifica Navetta 37 per il marchio Custom Line

