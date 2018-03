Ferretti, Convergence a Dubai

Dubai ospita fino al 6 marzo, “Convergence”, il tradizionale meeting di formazione e aggiornamento professionale che Ferretti Group dedica ai comandanti e ai direttori di macchina di navi e imbarcazioni della propria flotta.

La nuova edizione prevede un intenso programma di attività che coinvolgeranno oltre 100 tra comandanti e direttori di macchina provenienti da tutto il mondo.

Il programma di “Convergence”, variegato e dinamico, comprende sessioni volte a trasferire know-how e ad approfondire tematiche tecniche, attraverso dibattiti interattivi intorno ai temi di attualità del settore, che vedono l’ intervento dei partecipanti in prima persona che, con i loro spunti, esperienze e suggerimenti,

costruiranno e gestiranno le sessioni tecniche.

Non mancherà, anche in questa edizione, l’apporto professionale dei tecnici del Gruppo Ferretti e di partner d’eccellenza come Boero, MTU, Naviop-Simrad, Rina, Team Italia e Volvo.

A completamento delle attività di aula, ecco appassionanti sfide in team nello spettacolare deserto arabico, per rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza e lo spirito di squadra.

“La flotta di Ferretti Group è ai vertici mondiali perché i nostri comandanti e direttori di macchina sanno valorizzarne le tante potenzialità. È con un senso di profonda gratitudine, quindi, che replichiamo anche nel 2018 questo importante evento di formazione a loro dedicato, perché sono figure cruciali per il successo delle

nostre barche – ha dichiarato l’Ing. Stefano de Vivo, Chief Commercial Officer di Ferretti Group.

