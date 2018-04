Ferretti al salone nautico delle Baleari

Ferretti Group partecipa al 35° Palma International Boat Show, in programma presso il Moll Vell dal 27 aprile al 1° maggio, con una variegata flotta composta da 6 modelli: Ferretti Yachts 550 e Ferretti Yachts 850; 63’ Virtus e 76’ Perseo per Riva; Pershing 5X; Itama 62. Il Gruppo sbarca per la prima volta al salone nautico delle Baleari.

Il salone ospita per la prima volta anche i grandi costruttori navali, con un importante spazio dedicato ai super-yacht, e raccoglie la migliore offerta specializzata della nautica internazionale: più di 600 le barche a terra e 200 quelle in mare.

Dopo l’apertura di un ufficio di rappresentanza e promozione proprio a Palma di Maiorca nel 2014, questa partecipazione riconferma il grande interesse di Ferretti Group per il mercato spagnolo e quello europeo.

Anche al Palma International Boat Show prosegue la collaborazione con importanti partner del lusso: l’italiana La Scolca propone un’esclusiva degustazione dei suoi vini pregiati; Dolce&Gabbana firma le uniformi Ferretti Group; Culti Milano presenta le sue

essenze ricercate e sofisticate; Pommery offre una pregiata selezione di champagne; Samsonite mette a disposizione business luggage.

