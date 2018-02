Ferretti al Miami Yacht show

Con una flotta da leader, in cui spiccano tre fantastiche première per il mercato americano, Ferretti Group approda in grande stile alla 30° edizione del prestigioso Miami Yacht Show, in programma da giovedì 15 a lunedì 19 febbraio.

Miami Beach, paradiso del glamour e del lusso, sarà inoltre lo sfavillante palcoscenico dei festeggiamenti a stelle e strisce per il 50° anniversario di Ferretti Yachts, sulla scia delle recenti celebrazioni al BOOT di Düsseldorf.

Il Gruppo presenterà, per la prima volta negli Stati Uniti, Custom Line Navetta 33, Riva 56’ Rivale e Ferretti Yachts 920.

Anche al Miami Yacht Show Ferretti Group rinnova la collaborazione con i prestigiosi marchi italiani e internazionali che lo hanno affiancato nelle precedenti kermesse europee.

La cantina italiana La Scolca offrirà un’eccellente selezione di vini proveniente dalla regione vinicola piemontese.

Maserati metterà a disposizione degli ospiti VIP una Quattroporte, mentre un Levante – il SUV sportivo e lussuoso della casa modenese – sarà esposto nei pressi dello stand. Seabob, noto per i suoi prodotti di intrattenimento e di velocità in acqua, esporrà i suoi modelli in edizione limitata, uno per ognuno dei marchi di Ferretti Group presenti in fiera. Dolce & Gabbana firma le divise del Gruppo e Pommery offre una pregiata selezione di champagne.

