Ferretti al BOOT di Düsseldorf

Ferretti Group conferma l’ottimo stato di forma partecipando da protagonista al

BOOT, il più importante appuntamento nautico europeo della stagione invernale, in programma a Düsseldorf dal 20 al 28 gennaio.

Con 1.800 espositori, di cui 900 provenienti da oltre 60 Paesi, il salone tedesco è il palcoscenico ideale per presentare in anteprima le novità e i prodotti di punta della nuova stagione nautica.

Ferretti Group schiererà 7 modelli, fra i quali spiccano la world première Ferretti Yachts 920 e 2 première per il mercato tedesco: Riva 56’ Rivale e Riva 76’ Perseo.

Completano la flotta Ferretti Yachts 450, Rivamare, Pershing 5X e Pershing 70.

In linea con il prestigio del Gruppo anche lo stand (Hall 6, nr. 6D28), che si distingue per il concept innovativo: lounge accoglienti e originali e una spaziosissima area Vip, completa di american bar.

Anche al BOOT continua la collaborazione di Ferretti Group con importanti partner del lusso: l’obiettivo è rendere unica e memorabile l’esperienza dei visitatori e degli armatori.

Seabob espone i suoi prodotti, garanzia di divertimento e velocità in acqua; l’italiana La Scolca propone un’esclusiva degustazione dei suoi vini pregiati; Dolce & Gabbana, firma le uniformi Ferretti Group; Maserati offre il servizio di

courtesy car per gli ospiti; Culti Milano, presenta le sue essenze ricercate e sofisticate, Mogi Caffè delizia gli ospiti con le migliori miscele italiane; Moët & Chandon, infine, è presente con una selezione di champagne Veuve Cliquot e

Vodka Belvedere.

Il BOOT è anche l’occasione, per Ferretti Group, di fare il punto sull’anno passato e sul 2018 che inizia.

Il bilancio è lusinghiero in entrambi i casi: Il 2017 è stato un anno di grandi successi, e il 2018 si apre sotto i migliori auspici e si preannuncia come un anno storico, grazie anche alle celebrazioni, che prendono il via proprio dal BOOT, per

il primo cinquantenario di Ferretti Yachts, icona internazionale della nautica Italiana.

Riva, inoltre, è la stella di un originale “fuori salone”: il lussuoso centro commerciale Breuninger ospita infatti un favoloso modello di Iseo. L’evento, curato da Poroli Special Yachts, dealer esclusivo Riva per la Germania e la Svizzera, prevede l’esposizione del celeberrimo 27 piedi affiancato da un video che mostra la gamma Riva in tutta la sua maestosa eleganza.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet