Ferrari di nuovo il brand più forte al mondo

In pista non ha ancora ritrovato l’affermazione che cerca ma la Ferrari una soddisfazione (importantissima) se la toglie, quella di essere di nuovo il marchio più “forte” al mondo. Cinque anni dopo l’ultima acclamazione nella classifica di Brand Finance, società che valuta i brand e fa consulenza strategica, il Cavallino rampante è di nuovo il simbolo più influente del mondo tra i 500 brand con maggiore valore economico. La graduatoria è stata presentata durante il World Economic Forum. E se sulle griglie delle poles non sembre va così bene, su questa Il Cavallino rampante ha messo in riga Coca Cola e Rolex. La forza del marchio è l’efficacia di immagine e reputazione rispetto ai competitor. “I fattori che hanno fatto la differenza sul rafforzamento di Ferrari sono l’annuncio di importanti investimenti per realizzare 15 nuovi modelli, di cui alcuni ibridi, e il fatto che già a maggio dello scorso anno, fosse stata venduta tutta la produzione 2018, e parte della produzione 2019”, spiega Brand Finance.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet