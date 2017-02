Federlegno, Orsini eletto nuovo presidente

Il modenese Emanuele Orsini è stato eletto presidente di Federlegno Arredo all’assemblea degli associati, che ha così confermato la designazione dello scorso primo dicembre. Nato a Sassuolo nel 1973, AD dell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni, Orsini sostituisce alla guida della federazione Roberto Snaidero. Nel 2013 è stato eletto presidente di Assolegno e vicepresidente di Federlegno. “La filiera del legnoarredo rappresenta uno dei settori manifatturieri più importanti del Paese – ha sottolineato Orsini al termine dell’assemblea, ringraziando Snaidero per il lavoro svolto – Per questo il settore va tutelato e rafforzato con politiche di crescita che tengano conto del forte legame con i territori che da sempre esprimono vitalità in termini di occupazione e fatturato”.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet