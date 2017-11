Farinetti: “con Fico raddoppia il turismo”

“L’Italia deve passare da 50 a 100 milioni di turisti. Fico serve a questo”. Così il patron di Eataly, Oscar Farinetti, ha presentato Fico – Eataly World il grande parco dell’agroalimentare italiano, che sarà inaugurato mercoledì a Bologna. “Vogliamo parlare del cibo – ha detto Farinetti – partendo dall’inizio e non dalla fine ovvero dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla trasformazione. Qui a Bologna abbiamo trovato le condizioni ideali per fare questo progetto, perché la politica ha capito questo progetto e ha risposto con una velocità incredibile. Quando ci lamentiamo della burocrazia, spesso è un’alibi per la nostra pigrizia, perché la differenza la fanno sempre gli umani”.

