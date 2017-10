Fap selezionata per l’Adi Design Index

L’Osservatorio Permanente del Design ADI – gruppo costituito da una commissione di oltre cento esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci dell’ADI o esterni distribuiti su tutto il territorio nazionale – ha selezionato, per l’ADI Design Index 2017, all’interno della categoria “Design dei Materiali e dei sistemi tecnologici”, Color Now Dot nella versione Rame di Fap Ceramiche, piastrella da rivestimento in monocottura pasta bianca caratterizzata da un’inedita texture tridimensionale e dotata di un dinamico motivo puntinato in rilievo. La combinazione della struttura tridimensionale e dello smalto a effetto metallico ha permesso di ottenere una superficie della piastrella capace di generare scenografici giochi cromatici e luminosi, per una straordinaria esperienza tattile e visiva.

Il volume raccoglie i prodotti selezionati per il prossimo Premio Compasso d’Oro ADI, il più autorevole riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi e sistemi del design italiano, attribuito ogni triennio ai lavori portatori di responsabilità etica, culturale, estetica e di innovazione sostenibile di prodotto, di processo, di sistema e di servizio. La prestigiosa pubblicazione vede come protagonista del comparto dei rivestimenti in grès porcellanato e pasta bianca Fap Ceramiche, unico produttore inserito.

Color Now Dot Rame è l’innovativa ceramica che combina metodologie artigianali, preziosi minerali, materie prime d’eccellenza e fa parte della collezione Color Now, un progetto completo che esalta il colore, la sua straordinaria forza espressiva e capacità di emozionare. E’ una linea di rivestimenti in pasta bianca dal mood contemporaneo che si articola in ben 8 intensi colori, proposti nel formato 30,5×91,5RT, per una palette cromatica glamour e sofisticata: Avio, Curcuma, Fango e Marsala, Beige, Ghiaccio, Perla e Tortora. La collezione è declinata in un’ampia gamma di mosaici: i Micromosaici, con tessere in formato cm. 1×1 finemente lavorate per ottenere leggeri contrasti cromatici, i Mosaici Round, con piccole forme circolari, i Micromosaici Dot, che dona dinamismo alla parete. Completano la collezione l’inserto Tangram, caratterizzato da un delicato accostamento di triangoli di intensità diversa, il decoro Damasco e le Bacchette in metallo nelle versioni Argento satinato e lucido, Blu e Fumè.

La selezione di Color Now Dot Rame per l’ADI Design Index 2017 premia l’attitudine di Fap Ceramiche ad interpretare il gusto contemporaneo esprimendo al contempo tutta la sua capacità progettuale ed il suo know-how tecnologico. Un risultato che conferma l’alto livello qualitativo e di design dell’offerta Fap, mettendo in luce la vocazione dell’azienda per il mondo architetturale.

