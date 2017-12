Ecco Extracoop, oltre la spesa

Davvero “come nelle favole”. Fare la spesa diventa un’esperienza a 360 gradi con extracoop, la nuova insegna di Coop Alleanza 3.0 lanciata in contemporanea nei tre negozi più grandi: Grandemilia a Modena, Centro Nova a Villanova di Castenaso (Bologna) ed il Centro ed Esp a Ravenna.

Un format che va oltre al concetto tradizionale di ipermercato, un luogo extra-ordinario dove fare la spesa ma anche mangiare e, magari, concedersi una pausa relax. La struttura si articola come un “mercato urbano”: al centro “la via dei freschi”, con i prodotti alimentari; tutto intorno “la via della scoperta”, con spazi tematici e nuovi shop in shop fra i quali spiccano, per la prima volta, l’alta profumeria con tanto di centro estetico e un negozio di piante e fiori recisi. Un intervento che rientra nel piano strategico triennale di Coop Alleanza 3.0 che prevede uno stanziamento complessivo di 875 milioni di euro.

