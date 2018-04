Exposanità al via

Quattro giorni dedicati alla sanità, all’assistenza e alle soluzioni all’avanguardia prodotte in Italia e all’estero. Fino al 21 aprile la Fiera di Bologna ospita la 21esima edizione di Exposanità. Un appuntamento dedicato a un settore strategico per l’economia dell’intero sistema Paese, la filera della salute che, tra pubblico e privato, produce il 10,7% del Pil e il 10% degli occupati pari al 2,4 milioni. 7 focus tematici, 318 convegni e oltre 900 ore di formazione che toccheranno tutti i temi rilevanti per operatori, imprenditori e cittadini. Al programma scientifico si affiancano le 11 aree espositive di 678 aziende straniere e italiane con tutte le novità del mondo produttivo, dai piccoli dispositivi alle sofisticate strumentazioni destinate ai grandi ospedali Approfondimenti a 360 gradi saranno dedicati proprio al sistema ospedale con tanto di sala operatoria ibrida allestita in Fiera, all’innovazione digitale a cominciare dalle applicazioni per la terza età, alla prevenzione con il percorso “Centro metri per la Salute” con screening gratuiti per varie patologie. Exposanità tira la volata a Cosmofarma al via il 20, ed entrambe le fiere chiuderanno insieme i battenti il 21 aprile.

