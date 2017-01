Export, Unioncamere per le PMI

Non è facile per le PMI, che spesso non hanno strutture e risorse dedicate all’esplorazione dei mercati esteri, mettere a punto una strategia efficace per conoscere il proprio posizionamento competitivo a livello globale, intercettare le aree che offrono maggiori opportunità, individuare clienti e partner. Una risposta a queste esigenze arriva da IER-Intelligent Export Report, un servizio per l’internazionalizzazione messo a punto da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con il Sistema delle Camere di commercio, in grado di fornire una mappatura puntuale e personalizzata delle opportunità di business sui mercati, attraverso l’utilizzo dei più moderni e potenti strumenti di monitoraggio statistico dei fenomeni socio-economici, i cosiddetti Big Data, che possono supportare le decisioni aziendali. E’ un servizio su misura, ritagliato sulle caratteristiche aziendali. Informazioni sul sito Unioncamere ER, o inviando una mail di richiesta informazioni a ier@rer.camcom.it.

