Export, Simest finanzia imprese

Sono 41 le imprese italiane finanziate a dicembre da Simest (Gruppo Cdp) per oltre 15 milioni di euro per operazioni commerciali in: Algeria, Bahrain, Bosnia Erzegovina, Camerun, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi, Giappone, Marocco, Montenegro, Oman, Russia, Serbia, Singapore, Svizzera e Stati Uniti. Tra le aziende supportate: la Metco Srl di Fiorano Modenese che con il finanziamento Simest da 1,95 milioni di euro potenzierà la filiale commerciale cinese Jaxing Metco Ceramic Technology Co. Ltd – attiva già dal 2008. Minipan Srl di Massa Lombarda (RA) che progetta, produce e commercializza macchine ed impianti per il settore bakery, ha ottenuto un finanziamento Patrimonializzazione di 400mila euro grazie al quale potrà rafforzarsi sui mercati internazionali. Nuova Mondial Mec Srl, ha ottenuto da SIMEST un finanziamento di 500mila euro grazie al quale potenzierà la presenza sul mercato statunitense. La società con sede a Coriano in provincia di Rimini, si occupa della fabbricazione di macchinari per la levigatura e la lavorazione di marmo, granito e pietre naturali.

