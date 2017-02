Export, finanziamento da 18 milioni per il Gruppo Kipre

SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) proseguono nella collaborazione per la crescita internazionale delle eccellenze italiane del settore agroalimentare e annunciano una nuova operazione da 18,6 milioni di euro a favore del Gruppo Kipre, da oltre 60 anni leader nella vendita di prosciutti crudi e San Daniele DOP, commercializzati in tutto il mondo con i marchi King’s e Principe.

Oggi, grazie al finanziamento strutturato da Banca Akros attraverso un’operazione in pool con garanzia di SACE, Kipre potrà sostenere l’approvvigionamento delle materie prime e lo sviluppo del magazzino prodotti finiti, mantenere il presidio nei mercati europei e statunitense ed espandersi verso nuovi paesi target (Canada, Messico e Russia). L’operazione prevede anche la collaborazione del Consorzio del prosciutto di San Daniele, quale certificatore delle giacenze, in qualità di organismo di promozione e tutela del marchio e della DOP “Prosciutto di San Daniele”. Il gruppo KIPRE, rappresenta una delle più efficienti e moderne industrie alimentari d’Italia con sedi produttive a Trieste, San Daniele del Friuli, Vicenza e nella provincia di Parma.

