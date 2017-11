Expert System in Usa punta su Jeffrey Rote

Expert System, leader nel mercato di cognitive computing e text analytics, annuncia la nomina di Jeffrey Rote a Chief Analytics Officer per Expert System USA, la filiale del Gruppo, controllata al 100%, attiva in ambito governativo (organizzazioni pubbliche nordamericane dei settori della Difesa, Intelligence e Forze dell’Ordine).

In linea con la crescita dell’azienda e per rispondere al significativo aumento del business del mercato governativo, Jeffrey Rote guiderà la strategia di innovazione e l’operatività nell’ambito della text analytics con l’obiettivo di anticipare le esigenze dei clienti, offrendo soluzioni sempre più avanzate e di qualità, in grado di supportare livelli di efficacia ed efficienza sempre più elevati.

“Stiamo portando avanti con determinazione una strategia di sviluppo volta a sostenere il significativo percorso di crescita intrapreso dall’azienda”, ha dichiarato Louis Andre, CEO di Expert System USA. “Grazie alle doti di leadership e alla vasta esperienza di Jeff, ampiamente riconosciuta fra gli esperti di text analytics nonché dalla comunità impegnata nell’Intelligence, siamo certi di incrementare ulteriormente lo sviluppo dei prodotti, sfruttando le potenzialità uniche delle nostre soluzioni di Intelligenza Artificiale.”

Prima di entrare in Expert System USA, Jeffrey Rote ha lavorato per Kiernan Group Holdings, uno dei più importanti Gruppi americani di supporto al Governo sui temi riguardanti l’intelligence e l’analisi strategica delle informazioni. Negli anni precedenti, attraverso un’esperienza di oltre trent’anni, Jeffrey Rote ha prestato servizio presso l’Agenzia della Difesa (DIA, Defense Intelligence Agency), la Direzione della National Intelligence, il Comando Europeo degli Stati Uniti e la Joint Special Operations Command (la componente incaricata di pianificare le operazioni condotte dalle forze speciali delle Forze Armate), ricoprendo diverse cariche e ruoli di responsabilità (Chief, Joint Threat Finance Intelligence Office in DIA; Deputy Director for Analysis, Joint Staff Directorate for Intelligence (J2); Deputy Director for Operations Support, National Counterterrorism Center; Deputy Director, Joint Intelligence Task Force – Combating Terrorism).

Jeffrey Rote ha inoltre ricevuto dal Governo degli Stati Uniti il prestigioso riconoscimento “Presidential Rank Award” per essersi particolarmente distinto in ambito professionale.

