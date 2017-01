Expert System rafforza collaborazione con Esri

Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ed Esri, leader in soluzioni geospaziali a supporto dei processi operativi e decisionali, consolidano la partnership basata sull’integrazione tra la piattaforma ArcGIS di Esri e la tecnologia cognitiva Cogito di Expert System estendendola a livello worldwide.

La partnership nasce dalla naturale evoluzione di rapporto di business consolidatosi negli anni tra Expert System ed Esri Italia.

L’unione delle competenze di Expert System, nell’ambito dell’analisi delle informazioni, con le capacità della tecnologia Esri, nell’elaborazione spaziale e georeferenziata, offre un efficace supporto agli analisti di intelligence di qualsiasi organizzazione (dalle pubbliche amministrazioni alle aziende dei vari settori di mercato, come utilities, energia, finance, ecc.). Per i processi di analisi tattica e strategica, infatti, la possibilità di estrarre in automatico e visualizzare su sistemi GIS entità, fatti, emozioni da un qualsiasi flusso informativo contenente testo scritto in linguaggio naturale (documenti, social media, email, ecc.) è fondamentale per capire che cosa avviene, quando avviene, come avviene e dove avviene.

“La partnership con Expert System aggiunge un importante passaggio nel percorso di Esri verso la costruzione di soluzioni per una sempre migliore gestione e valorizzazione dei Big Data”, ha affermato Emilio Misuriello, Amministratore Delegato di Esri Italia. “La più avanzata tecnologia di analisi geospaziale, unita alle grandi capacità di analisi dei flussi informativi di Cogito, costituisce uno strumento vincente e una chiave di successo per le organizzazioni in possesso di dati non strutturati, da gestire o da interpretare. Questa partnership rafforza la collaborazione in essere, già da diversi anni, tra Esri Italia ed Expert System al fine di offrire soluzioni di valore per i nostri clienti.”

“L’ampia esperienza maturata nella gestione delle informazioni ci consente di ideare rapidamente soluzioni ad alto valore aggiunto, spesso basate su importanti sinergie tecnologiche”, ha dichiarato Andrea Melegari, SEVP, Defense, Intelligence & Security di Expert System. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Esri. La combinazione dell’approccio cognitivo con la dimensione geografica è un elemento di innovazione che risponde all’esigenze degli utenti di evolvere le attività di analisi correlando, in uno medesimo strumento, flussi di dati non strutturati georefenziati da Cogito ed altri layer in possesso della organizzazione.”

