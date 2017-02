Expert System, nuove funzionalità di Cogito

Expert System prosegue la strategia di crescita incentrata su innovazione e differenziazione di prodotto. La nuova release della tecnologia Cogito semplifica ulteriormente lo sviluppo di soluzioni avanzate per l’automazione dei processi aziendali (robotic process automation) e l’information intelligence.

Grazie alle sinergie fra i “Cogito Lab” e alla valorizzazione delle risorse recentemente acquisite, con la nuova release di Cogito sono state implementate nuove lingue e innovative funzionalità.

Cogito Studio, un ambiente di sviluppo completo, che consente agli utenti di personalizzare direttamente la tecnologia di base Cogito e rende l’implementazione dei progetti più facile e veloce. Cogito Studio comprende ora Cogito Studio Express, un’applicazione web che semplifica agli utenti sia la progettazione e il mantenimento di tassonomie/ontologie specifiche sia di avere il pieno controllo sulle attività di text analytics.

Cogito Knowledge Graph: una ricca base di conoscenza che contiene milioni di concetti con le rispettive forme lessicali, le diverse proprietà e le relazioni utili a comprendere e a disambiguare il significato delle parole e delle frasi contenute nei testi. Arricchito di nuove ontologie di dominio, quali finance, bio pharma, ecc., il Knowledge Graph sfrutta ora anche specifiche tecniche di machine learning che contribuiscono ad arricchirne la conoscenza automaticamente da testi, senza supervisione o con la supervisione di esperti in materia. Ciò consente di sviluppare in tempi rapidissimi le personalizzazioni richieste per soddisfare le esigenze più avanzate in termini di automazione dei processi e attività di information intelligence.

Cogito API, tramite un’estensione delle API, viene ora semplificato lo sviluppo e l’integrazione dei prodotti Cogito in altre piattaforme o in architetture preesistenti, con evidenti vantaggi sotto il profilo dei tempi di implementazione.

In sintesi, l’obiettivo della nuova release di Cogito è rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile e conveniente, offrendo alle organizzazioni un ROI più elevato grazie alla coniugazione della massima accuratezza nell’analisi delle informazioni con attività di customizzazione e implementazione oggi fortemente ottimizzate.

“Si parla sempre di più di intelligenza artificiale, tuttavia spesso in modo vago o in contesti lontani da quello aziendale”, ha dichiarato Marco Varone, Presidente e CTO di Expert System. “Anche per questo siamo soddisfatti della nuova release di Cogito, per la concretezza che offre consentendo di risparmiare tempo e risorse per migliorare i processi strategici, aumentando l’efficienza delle attività basate sull’utilizzo delle informazioni testuali.”