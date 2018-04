Expert System nell’elite dell’intelligenza artificiale

Expert System si conferma nell’elite mondiale della intelligenza artificiale: l’azienda modenese è stata selezionata da Forrester Research, società di ricerca indipendente fra le principali al mondo nel mercato dell’innovazione e delle tecnologie, per il nuovo report ‘Now Tech: AI-Based Text Analytics Platforms, Q2 2018’. L’obiettivo del report è fornire alle organizzazioni che vogliono intraprendere o consolidare attività di analisi del testo una valutazione delle migliori funzionalità e dei vantaggi di business offerti dalle principali realtà mondiali specializzate in tecnologie di intelligenza artificiale. “Mai come oggi l’intelligenza artificiale svolge un ruolo

fondamentale per rendere più efficienti le attività aziendali – dice al quotidiano Marco Varone, presidente e Cto di Expert System – La conoscenza nascosta nelle informazioni è alla base di qualsiasi decisione, sia tattica e strategica, sia operativa. Il nostro obiettivo è migliorare con l’intelligenza artificiale la capacità delle organizzazioni di assumere il pieno controllo

dei processi decisionali e delle priorità di business”. La piattaforma di intelligenza artificiale Cogito di Expert System ottimizza l’automazione dei processi di lavoro e migliora le

attività basate sull’uso di enormi volumi di dati e informazioni non strutturate, offrendo soluzioni in grado di comprendere e catturare tutta la conoscenza presente nei contenuti testuali con la massima precisione e sfruttando la capacità di leggere e analizzare i testi per comprenderne a fondo il significato. Expert System è quotata sul segmento Aim della Borsa milanese e ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi dalle vendite in forte crescita a 25,6 milioni, facendo segnare +15,4% rispetto al 2016. La posizione economica si è rafforzata anche grazie a un Ebitda che torna positivo per un milione di euro, in crescita rispetto al 2016 di 3,2 milioni, dopo il segno meno che era stato registrato in quell’anno.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet