Expert System “ingaggiato” nella lotta al terrorismo

Progredire nell’interpretazione e nella comprensione dei comportamenti e dei principali punti di attenzione connessi a minacce terroristiche: è questo il principale obiettivo alla base di DANTE e Trivalent. I due progetti, finanziati dalla Commissione Europea, si avvalgono della piattaforma di intelligenza artificiale Cogito® di Expert System e della collaborazione con altre società, università, corpi di polizia e amministrazioni pubbliche europee.

Expert System ha arricchito il proprio knowledge graph (Sensigrafo), rappresentazione della conoscenza in cui i concetti sono interconnessi tramite relazioni semantiche, con l’introduzione di tassonomie e ontologie specifiche del dominio “terrorismo”. Inoltre, è stato realizzato un rilevatore di “narrative” abitualmente utilizzate dai gruppi terroristici per radicalizzare i propri simpatizzanti. Grazie a una metodologia ibrida (conoscenza acquisita tramite il machine learning integrata alla conoscenza supervisionata), è possibile identificare immediatamente l’uso di linguaggio fuorviante (deceptive language). I ricercatori di Expert System hanno anche sviluppato un modulo software per determinare la stilometria (stile di scrittura) capace di generare automaticamente modelli semantico-lessicali, partendo da un dataset campione, e di determinare il profilo dell’autore di un testo (sesso, livello culturale, preparazione scolastica, ecc.).

Grazie all’intelligenza artificiale di Cogito, è possibile estrarre dai testi informazioni rilevanti per l’individuazione di possibili minacce terroristiche, rilevare la presenza di terminologia riconducibile a specifiche narrative, far emergere operazioni di disinformazione, azioni di indottrinamento a fini terroristici e sfruttare gli elementi biometrici della stilometria per identificare se un soggetto sta reclutando e radicalizzando altre persone usando profili diversi.

