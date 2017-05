Expert System, Biancardi vice presidente Sales France

Expert System annuncia la nomina di Alain Biancardi a Vice-President Sales France. Con l’incarico di sostenere lo sviluppo e accelerare la crescita del Gruppo in Francia, Alain lavorerà dalla sede di Parigi e guiderà il team commerciale, di pre-vendita e di marketing puntando in particolare sull’acquisizione di nuovi clienti, sul consolidamento della brand awarness e, parallelamente, sul potenziamento dei rapporti di business già esistenti.

“Sono lieto di assumermi la responsabilità commerciale di Expert System France, per sviluppare la nostra presenza nel mercato e rafforzare la nostra posizione di leader; grazie alle nostre innovazioni potremo aiutare i nostri clienti e partner a sfruttare le straordinarie opportunità dell’analisi cognitiva nella gestione delle informazioni non strutturate”, ha dichiarato Alain Biancardi.

Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore IT, Alain Biancardi ha iniziato la carriera come supporto vendite per poi trascorrere quasi 20 anni nel settore diretto e indiretto di vendita del software B2B in Europa. Ha consolidato la propria esperienza nel settore del software svolgendo per sette anni la funzione di vendita indiretta all’estero (Brio Tecnologia e Plumtree Software) poi dirigendo per tredici anni il team commerciale, di pre-vendita e marketing (presso CA Technologies, Tibco-Spotfire…). Nel corso del proprio percorso professionale, Alain ha sempre dimostrato di saper comprendere i bisogni dei clienti, contraddistinguendosi per la capacità di trovare la soluzione migliore per ogni esigenza.

“Siamo lieti di accogliere Alain Biancardi nel Gruppo Expert System. Grazie alla sua esperienza e alle conoscenze maturate in diversi settori, come quello bancario, assicurativo e dell’industria manifatturiera, Alain è la chiave per incrementare le nostre vendite e per rinforzare la nostra presenza sul mercato”, ha dichiarato Claudio Palmolungo, Executive Vice President di Expert System.

Alain Biancardi è laureato al Telecom SudParis e alla Paris Dauphine University.