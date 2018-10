Eurovo a Giacarta e Parigi

Gruppo Eurovo, azienda di Imola leader in Europa nella produzione e commercializzazione di uova e ovoprodotti, nel mese di ottobre parteciperà a due importanti manifestazioni internazionali: Food Ingredients Asia 2018 che si tiene a Giacarta dal 3 al 5 ottobre e Sial Parigi dal 21 al 25 ottobre.

Food Ingredients Asia ospita la più grande manifestazione dedicata ai fornitori di ingredienti alimentari nel mercato dell’ASEAN, accogliendo oltre 17.000 visitatori e 750 espositori provenienti da tutto il mondo. Qui, Eurovo sarà presente presso lo Stand D2.H20 per promuovere gli ovoprodotti e derivati dell’uovo in polvere (misto, albume, misto d’uovo, tuorlo, lisozima e conalbumina) provenienti da uova fresche da tutti i tipi di allevamento. Grazie al controllo della filiera integrata verticalmente e dell’intero processo produttivo, che può garantire prodotti di qualità eccellente, Eurovo offre una nuova dimensione alla produzione di ovoprodotti in polvere, dei quali propone una gamma ampia e diversificata.

A SIAL di Parigi, Eurovo presenterà invece il preparato per uova strapazzate del brand le Naturelle. Giunto alla sua 28° edizione, SIAL si conferma un network di riferimento per l’agroalimentare internazionale, poiché riunisce circa 160.000 professionisti e 7.200 espositori provenienti da tutto il mondo e svela le tendenze e innovazioni del food di domani. Tra le novità principali dell’edizione di quest’anno è stato anticipato che sarà predisposto un apposito spazio dedicato al settore “Alternative Food”, in cui saranno riuniti i prodotti biologici e sostenibili. A SIAL Eurovo esibirà presso lo Stand 5a G 196 gli ovoprodotti pastorizzati e confezionati del brand le Naturelle nel nuovo formato in bottiglia da 250 g. Un formato innovativo, che si presta a un utilizzo senza sprechi da parte dei consumatori, sempre più attenti e consapevoli nelle loro scelte. Le bottigliette le Naturelle da 250 g si conservano in frigorifero e sono pronte all’uso, ideali per il consumo domestico. Un’innovazione che ha permesso a queste referenze di essere premiate a marzo come “Prodotto Food 2018” e all’albume d’uovo da agricoltura biologica di essere selezionato tra i 100 prodotti top di food innovativi.

Federico Lionello, Direttore Commerciale e Marketing del Gruppo Eurovo, commenta così la partecipazione alle due fiere internazionali: “Con la partecipazione a FI Asia e a SIAL intendiamo consolidare la nostra posizione sul mercato europeo e farci conoscere in quello dell’Asia Sud-orientale, riconosciuto come uno dei principali mercati emergenti per gli ingredienti alimentari. Il nostro obiettivo è favorire l’incremento dell’offerta con una presenza sempre più qualificata e diversificata di ovoprodotti. La partecipazione a due vetrine mondiali come queste, inoltre, ci consente di intercettare e raccogliere le richieste dei professionisti del settore e ci stimola a perfezionare i nostri prodotti in relazione alle dinamiche di un mercato in costante evoluzione. L’innovazione è uno dei pilastri che finora ha garantito la crescita del nostro Gruppo: ampliamo costantemente la nostra offerta con referenze rispondenti a molteplici esigenze. I prodotti su cui puntiamo in queste due fiere, l’ovoprodotto in bottiglia de le Naturelle, iscritto ai FOOD Awards 2018, e gli ovoprodotti in polvere sono frutto di anni di impegno in ricerca e sviluppo aziendale, volto a incontrare le esigenze di tutti i nostri consumatori.”