Euroscreen acquisisce Digitalia

Nuova acquisizione per la Euroscreen di Sassuolo, che opera nel settore commerciale della stampa digitale e delle soluzioni tecniche per stampare e decorare: ora ha il 100% della Digitalia di Padova, realtà importante nell’ambito del commercio di macchine e attrezzature per ufficio con una trentina di dipendenti, un buon gruppo di agenti per la vendita e un fatturato di circa 18 milioni. Lo riferisce la Gazzetta di Modena. Euroscreen è stata fondata nel 1980 da Gianni Rezzaghi per specializzarsi nella serigrafia e nella fornitura di prodotti e tecnologie per la pre stampa puntando sul settore ceramico. L’azienda si è evoluta grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo e si è fatta trovare pronta quando si è avuta l’esplosione dei settori della comunicazione e della stampa digitale. Ora alla guida c’è l’amministratore delegato Andrea Rezzaghi, figlio del fondatore, il settore ceramico è diventato marginale nel business aziendale e la crescita è stata graduale fino al punto da portare alle ultime acquisizioni. Quella di Digitalia è la terza operazione di aggregazione di aziende del settore da parte di Euroscreen: dopo l’acquisizione della Montplast di Arese, avvenuta nel 2015, nel novembre scorso ha incorporato un ramo d’azienda della Eurotech di Jesi. Ora l’operazione conclusa nel Veneto. La società sassolese si definisce “leader nella distribuzione di tecnologie e consumabili per la stampa digitale, intaglio, serigrafia, sublimatico, lastre, tools per applicazioni e display”. In questa prima fase Digitalia continuerà a muoversi autonomamente mentre in un secondo tempo verrà attuato un processo di integrazione nel Gruppo Euroscreen, che oltre alla capogruppo comprende anche la società Solution Care, a Sassuolo. Euroscreen nel 2016 ha fatturato 32 milioni e 33 lo scorso anno: ora si formerà una realtà da oltre cento addetti, con un volume di vendite aggregato vicino ai 60 milioni di euro. “A questo punto – dice Euroscreen – la nostra azienda è presente in tutto il territorio nazionale e stiamo consolidando la nostra posizione di riferimento nel settore, diventando uno dei principali player indipendenti a livello continentale”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet