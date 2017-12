Enerray riveste con il fotovoltaico Passo Corese

Enerray, controllata di Seci Energia (Gruppo Industriale Maccaferri), ha completato la realizzazione della copertura fotovoltaica del nuovo stabilimento logistico di un gigante mondiale dell’e-commerce a Passo Corese, in provincia di Rieti.

Il nuovo impianto, i cui lavori sono iniziati lo scorso luglio, sarà in grado di sviluppare una potenza di 964 kWp, con una producibilità di oltre 1 milione di kWh/anno, per un totale di 3.200 pannelli monocristallini totalmente in autoconsumo e con un rientro dell’investimento previsto in poco più di 5 anni.

Un noto colosso americano dell’e-commerce ha scelto di localizzare nel territorio di Rieti il suo magazzino logistico che coprirà le esigenze di tutto il Centro e Sud Italia. Un investimento importante ed estremamente innovativo che ha portato il General Contractor E2K ad affidare a Enerray lo sviluppo della copertura multilevel che un notevole risparmio sulla bolletta elettrica.

“Oltre a essere un grandissimo investimento sul nostro territorio, si tratta di un riconoscimento della professionalità italiana e in particolare della nostra azienda nel campo dell’energia fotovoltaica” – ha commentato Michele Scandellari, AD Seci Energia.

Il magazzino di Passo Corese ha una superficie di 160.000 mq2, di cui 8.500 occupati dagli uffici, e l’impianto fotovoltaico occupa una superficie pari a circa 5.230 mq2.

In termini finanziari, l’impianto dovrebbe generare un tasso annuale di ritorno dopo 20 anni pari all’11.4%, per un valore netto attualizzato di oltre 8.3 milioni di euro.