Enerray, il 2016 in crescita del 54%

Si è chiuso con un valore della produzione stimato a 130 milioni di euro, in crescita del 54% sull’anno precedente, il 2016 di Enerray controllata di Seci Energia del Gruppo Industriale Maccaferri specializzata nel settore fotovoltaico. L’azienda – che compie dieci anni di vita – ha all’attivo 245 impianti fotovoltaici realizzati, per una potenza complessiva di oltre 550 MWp, più che raddoppiata rispetto al 2015 e che – spiega una n ota – toccherà gli 800 MWp grazie all’imminente messa in funzione di un nuovo parco fotovoltaico da oltre 250 MWp, situato in Sudamerica. “La contrazione del mercato italiano degli scorsi anni ha spinto Enerray a innalzare con successo l’attenzione verso i mercati esteri, al punto da contare ormai 13 sedi nel mondo sparse nei 5 continenti e altre ancora in fase di apertura”, osserva nella nota Gaetano Maccaferri, Presidente del Gruppo Industriale Maccaferri Seci Energia è la sub-holding del GruppoIndustriale Maccaferri in cui sono concentrate le partecipazioni nelle società operanti nel settore dell’energia.

